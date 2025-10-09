《【お知らせ】TBS番組における不適切な放送について》【写真】広末サイドが激怒！TBSがネタにした問題となったクイズ10月9日までに、タレント・広末涼子の公式サイトで冒頭のような文書が公開された。広末涼子の事務所がTBSに抗議「広末さんの公式サイトを開くと、画面いっぱいに冒頭の文書が表示されるようになっており、所属事務所が怒りをあらわにしていることが伝わります。文書は《所属タレントの権利と名誉を守るため、必