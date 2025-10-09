天皇陛下は大阪・関西万博のため来日したハイチ暫定大統領評議会議長と御所で懇談されました。天皇陛下は9日午前、大阪・関西万博のナショナルデーイベントに出席するため来日した、サン＝シルハイチ暫定大統領評議会議長とお住まいの御所でおよそ20分間懇談されました。初めて来日した評議会議長から「日本食の素晴らしさに改めて感激した」と言われると、陛下は『和食』はユネスコ無形文化遺産に登録されていて、いま大変注目さ