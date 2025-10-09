ルーマニアの首都ブカレストでファーウェイのスマートフォンを試す女性。（８月２６日撮影、ブカレスト＝新華社配信）【新華社上海10月9日】米調査会社センサータワーは9日、モバイルゲームのパブリッシャー別にまとめた9月の売上高ランキングで、上位100社に中国企業は32社がランクインしたと発表した。中国勢の世界市場売上高は19億5千万ドル（1ドル＝約153円）だった。