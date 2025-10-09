マレーシアを拠点に警察官をかたる詐欺に関与した疑いで逮捕された4人の男。その役割は、最初に電話で接触を図る「掛け子」役でした。きのう、詐欺の疑いで逮捕された、いずれも住居不定・無職、葛籠匡矢容疑者（25）ら4人は、群馬県に住む80代の女性に宮城県警の「ミヤザキ」をかたって「身の潔白を証明するためには口座資金を調査する必要がある」などとうそを伝え、現金50万円をだまし取った疑いがもたれています。その後の調べ