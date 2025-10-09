６日、北京市の観光スポット「煙袋斜街」を遊覧する観光客。（北京＝新華社記者／李欣）【新華社北京10月9日】中国北京市商務局は8日、国慶節・中秋節連休期間（10月1〜8日）中、重点モニタリング対象となる百貨店、スーパーマーケット、専門店、飲食、電子商取引（EC）など各種業態の企業の売上高が95億1千万元（1元＝約21円）だったと明らかにした。市内重点商業エリア60カ所の来店客数は13.9％増の延べ5966万8千人に上った。