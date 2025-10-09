女子ゴルフのスタンレー・レディースホンダに向けて調整する原英莉花＝東名CC女子ゴルフのスタンレー・レディースホンダは10日、静岡県東名CCで開幕する。9日は各選手が調整し、来年の米女子ツアー出場権を確保して国内は今年初出場となる原英莉花は「米国でやっとスタートラインに立てる。今回、グリーンが難しいが優勝が目標」と意欲的だった。米下部ツアーで戦った今年は8月に優勝するなどレギュラーツアー昇格につながるラ