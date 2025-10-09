９日朝、上田市のドラッグストアに普通乗用車が突っ込む事故がありました。けが人はいませんでした。ドアを突き破り、店内に突っ込んだ車。車の前方部分は大きく壊れ、店内には、割れたガラスが散乱していました。９日午前8時すぎ、上田市踏入のドラッグストアの出入口のドアに普通乗用車が衝突する事故がありました。当時、店は営業時間前で店内にいた従業員や普通乗用車を運転していた上田市の55歳の男性にけがはありませんでし