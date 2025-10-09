きのう、千葉県八千代市で、自転車で歩道を走っていた小学生の男の子が転倒して車道にはみ出し、トラックにひかれて亡くなった事故で、男の子が別の自転車とすれ違った直後に転倒していたことがわかりました。【写真を見る】自転車とすれ違った直後に転倒小学6年生男児がトラックにひかれ死亡車道も歩道も狭く千葉・八千代市きのう午後4時ごろ、八千代市の県道で船橋市の小学6年生・胡桃海成くん（12）が10トントラックにひ