袴田巌さんの国家賠償請求訴訟の提訴後、記者会見する小川秀世弁護団長（中央）ら＝9日午後、静岡市「58年を返せ！死刑の恐怖を償え！」。死刑判決後に再審無罪となった袴田巌さん（89）の弁護団は9日、こう記した横断幕を手に静岡地裁へ向かった。この日は1966年の事件発生から58年を経て再審無罪が確定し、ちょうど1年。国と県に約6億円の損害賠償を求める訴状を提出後、小川秀世弁護団長は地裁近くで記者会見し「袴田さんは今