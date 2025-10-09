レスリング女子五輪３連覇の吉田沙保里さんが９日、自身のインスタグラムを更新。親交のある格闘家の武尊と、女優の川口葵の結婚披露宴の様子を投稿した。「武ちゃん結婚おめでとう」と綴り、袴姿の武尊と着物姿の川口が笑顔でケーキ入刀を行うシーンの動画を投稿した。