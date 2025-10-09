自民党総裁選挙で高市早苗氏が選ばれ、新しい総裁に就任した。コラムニストの河崎環さんは「『極右政治家』とまで称された彼女のこれまでの道のりは、60代バブル世代の女性である彼女が強固な男性社会の中でこの位置までやって来るための処世術であったのではないか。実際にはバランス感覚を失わないリアリストなのではないか」という――。自由民主党 総裁選挙2025の特設サイトより■出世の頂点に立った「超保守おばさん」なんて