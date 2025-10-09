JR東日本は、2026年3月14日に運賃改定を実施する。他社にまたがって利用する場合、全区間の営業キロにJR東日本区間の営業キロに対する加算額を加えた「通算加算方式」により運賃を算出する。JR東海、JR西日本には加算額を設定しない。東京〜熱海駅間では、東海道新幹線と東海道線を同一線路として運賃計算をしているものの、運賃改定に伴い運賃が異なるようになる。これにより、利用する路線に応じて乗車券を購入する必要がある。3