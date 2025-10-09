一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を10月9日正午から10日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。12月26日から2026年1月3日までの年末年始期間は対象外となる。対象ホテルと料金一例は、ラビスタ東京ベイ（2名素泊まり）が17,290円から、ホテルモントレ銀座（同）が14,175円から、ホテルエミシア札幌（同）が8,226円から、大船渡プラザホテル（同）が10,540円から、ホテルラフォー