［U-20W杯］日本０−１フランス／10月８日／エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノスU-20日本代表は、U-20ワールドカップのラウンド16でフランスに０−１で敗戦。試合終了のホイッスルが鳴った瞬間、選手たちはピッチに崩れ落ちた。涙を流してピッチにうずくまる者もいれば、呆然と立ち尽くす者いた。振る舞いは違えど、思っていたことは誰もが同じだ。「負けるようなゲームではなかった」しかし、どんな