卑弥呼を女王とする邪馬台国がどこにあったのか、いまだに論争が続いている。駒澤大学名誉教授の瀧音能之さんは「北部九州連合と瀬戸内海東部・畿内連合の大連合によって誕生したのが卑弥呼政権であり、王都として未開拓の畿内が新たに選ばれたと考えられる」という――。※本稿は、瀧音能之『発掘された日本神話 最新考古学が解き明かす古事記と日本書紀』（宝島社新書）の一部を再編集したものです。箸墓古墳 全景（画像＝Saigen