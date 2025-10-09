10月10日にパラグアイ代表と国際親善試合を戦う日本代表が９日、大阪府内でトレーニングを実施。冒頭の約15分間が公開された。左足首の怪我を抱え、前日も室内で調整となった久保建英、左足に張りのある前田大然が別メニュー。残る24人が練習に参加した。 両アタッカーは、明日のパラグアイ戦の欠場が決定的となった。取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との