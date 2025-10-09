瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。夜も晴れの天気が続くでしょう。北よりの風が吹いて気温が急に低くなるため、体調管理に注意してください。 10日も日差しがよく届く見通しです。雨の心配はほとんどないでしょう。朝の最低気温は岡山で16度、津山で14度、高松で18度の予想です。9日朝よりも大幅に気温の低いところがあります。日中の最高気温は岡山と高松で28度、津山で27度でしょう。内陸を中心に一日の気温