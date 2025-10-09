［ルヴァンカップ・準決勝・第１戦］川崎 ３−１ 柏／10月８日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuルヴァンカップの決勝進出を懸けて対戦した川崎と柏。10日前にリーグ戦でも対戦していた両者はそこで４−４の打ち合いを演じていた。そのなかで、３−４−２−１でこれでもかというほど主体的にボールをつないでくる柏に対し、４−２−３−１の川崎が目を向けたのは４失点したことで、特に前半はボランチの山本悠樹が「狙い