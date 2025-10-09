札幌市中央区のビルに石狩市で人気の直売所が出張販売しています。さっそく多くの人が農産物を買い求めて、１０月９日に用意した分はほぼ完売したということです。札幌市中央区の北農ビルで、石狩市で人気の直売所「とれのさと」が出張販売しました。ＪＡグループ北海道が道産の農産物や加工品の販売を通じて農業などの魅力を発信するため、初めてイベントを２日間開催しています。９日に用意した分は、ほぼ完売したというこ