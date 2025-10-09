10日（金）は西日本を中心に晴れるでしょう。東日本や北日本は次第に雲が多くなるものの、ほとんどの地域で雨の心配はない見込みです。一方、台風23号が近づいてくる影響で沖縄や奄美では雨が降りやすく、雷雨になる所もあるでしょう。強風やうねりを伴う高波、高潮にも十分注意してください。西日本は30℃近くまで気温が上がり、残暑が続きますが、東日本や北日本は秋らしい陽気となりそうです。台風23号は12日（日）から13日（月