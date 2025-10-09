俳優の奈緒が7日に自身のInstagramを更新。夜景をバックに撮影されたキュートな見返りショットを公開し、反響を呼んでいる。【映像】奈緒、緑髪のイメチェンショット 2月10日の投稿で、30歳の誕生日を報告した奈緒。10月7日の投稿では「髪の毛が、人生で1番短いとです」と報告し、夜景をバックに撮影された新しいヘアスタイルでの見返りショットを披露した。この投稿に、ファンからは「それでも結局かわいいとです」「