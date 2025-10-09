阪神・高橋遥人投手（２９）が、９日に行われたみやざきフェニックスリーグ・くふうハヤテ戦に２番手として登板。３イニングを１安打無失点に抑える快投で、ポストシーズンに向けて好発進を切った。３、４回はパワフルな直球とチェンジアップ、スライダーを織り交ぜてテンポよく４奪三振。５回には一死から中前打で走者を背負うも、最後は併殺で締めるなど安定感抜群だった。試合後は「ちょっとバラついていたところもありま