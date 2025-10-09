i-dleが所属するCUBEエンターテインメントの新人ボーイズグループNOWZ（ナウズ）が、グローバル人気シリーズで有名俳優と共演する。【注目】NOWZ、デビュー1年で改名＆リブランディングNOWZは、10月10日に公開されるApple TV+の旅行ドキュメンタリー番組「旅嫌いユージン・レビィのトラベルガイド」シーズン3の第5話に登場する。「旅嫌いユージン・レビィのトラベルガイド」は、旅行嫌いを自称する俳優ユージン・レヴィが世界中の