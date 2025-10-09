プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年10月6日にユーチューブを更新し、大学生No.1スラッガーの創価大・立石正広内野手（4年）が、今秋のドラフト会議で争奪戦になると予想した。「性格は真面目というか、実直な真面目なタイプ」 山口・高川学園出身の立石は、甲子園出場の経験を持ち、大学では全日本入りを果たした。身長180センチ、体重87キロの内野手で、サードとセカンドのポジションをこなす。