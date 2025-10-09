サッカー日本代表は９日、国際親善試合・パラグアイ戦（１０日）が行われるパナソニックスタジアム吹田で公式練習を行った。左足首を痛めており、別メニュー調整が続く久保建英に加えて、この日は前田大然も全体練習を外れた。前田は左脚の張りにより、久保とともに別メニューで調整。スパイクは履かず、円陣を終えると引き揚げた。