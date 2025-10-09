１１月１５、１６日に東京ドームで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」のメンバーに選出された中日の岡林勇希外野手が９日、バンテリンドームで取材に応じた。今季は１２球団唯一となる全試合フルイニング出場を達成し、１６８安打で自身２度目の最多安打を獲得した。２３年１１月以来となる代表選出に「光栄なこと。変に気負わず、いつも通りやれたらいいかなと思います」と喜ん