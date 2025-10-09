東京都は９日、今年度のパラスポーツ次世代選手発掘プロジェクトの参加者を募集すると発表した。パラリンピック、デフリンピックなどの国際大会を目指すパラスポーツに興味がある人を対象に実施する。参加者は体力測定会、競技体験会で実際に競技を体験できるほか、専門家に個別で競技選択などの相談も行える。競技体験会には来年２月のミラノ・コルティナ、パラリンピック大会の大日方邦子日本選手団団長による講演も実施さ