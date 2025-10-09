高松市の会見高松市防災合同庁舎 高松市は9日、病院局と消防局の職員2人を減給の懲戒処分にしました。 減給10分の1、3カ月の懲戒処分を受けたのは、病院局の62歳の男性医長です。 高松市によりますと、男性医長は2025年6月、匿名の患者が書いた意見書を故意に破って廃棄したということです。 高松市の調べに対して医長は「そんなことはしていない」と話しているということです。 消防局の47歳の男性消防司令