「極右のタカイチ首相」に韓国が悲鳴をあげる。だが、李在明（イ・ジェミョン）政権は日本を敵に回せない。米国との関係が悪化し、日本に頼るしかなくなったからだと韓国観察者の鈴置高史氏は喝破する。【写真を見る】韓国が日本に逆らえない3つの理由謝らないタカイチでは困る鈴置：やはり、憤怒一色でした。10月4日、高市早苗・前経済安全保障相が自民党総裁に選ばれると、韓国紙は一斉に「極右の首相が誕生する」と激しく不満を