2025年、静岡県警の警察官がすでに5人も逮捕されています。こうした異常な事態に、県警は県内すべての警察署長を集め、緊急の会議を開き、引き締めを図りました。静岡県警の警察官が2025年だけで5人も逮捕される異常事態。（県警久田 誠 本部長）「非常に厳しい現状について危機意識を共有するとともに、県民からの信頼回復に向けた取り組みを強化するため、急きょ開催するものであります」警察官の逮捕や全国で相次ぐ不適切捜査