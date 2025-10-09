【新華社平壌10月9日】中国の李強（り・きょう）共産党中央政治局常務委員・国務院総理は9日、特別機で朝鮮の首都平壌に到着した。朝鮮労働党中央委員会と朝鮮民主主義人民共和国政府の招きで、朝鮮を公式友好訪問し、朝鮮労働党創立80周年祝賀行事に出席する。