お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が8日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）に出演。大ファンだというシンガー・ソングライターとのロケでの共演を熱望する場面があった。音楽フェス「a-nation 2025」を盛り上げるべく会場を訪れた「ナインティナイン」は出演者のための「やべっち寿司」を開店。本番前にたまたま通りかかかったシンガー・ソングライターの久保田利伸を呼び寄せた。