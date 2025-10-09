◇MLB ブルージェイズ5-2ヤンキース(日本時間9日、ヤンキー・スタジアム)地区シリーズを3勝1敗で突破したブルージェイズのゲレロJr.選手が喜びのコメントをしました。ブルージェイズはゲレロJr.選手が初回にタイムリーを放ち先制。3回に同点に追いつかれますが5回に1番のスプリンガー選手が犠牲フライを放ち勝ち越すと、7回には相手の失策をいかしルークス選手のタイムリーで2得点。8回にも1点を追加し5-2でリーグ優勝決定シリーズ