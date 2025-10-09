青森県八戸市の自宅浴室で昨年1月、交際相手の長女＝当時（5）＝に冷水を浴びせて放置し死亡させたとして、保護責任者遺棄致死罪に問われた関川亮被告（33）の裁判員裁判が9日、青森地裁であり、検察側は懲役15年を求刑した。