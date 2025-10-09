TBS出水麻衣アナウンサー（41）が9日、TBS系「Nスタ」（月〜金曜午後3時49分）に生出演。おでんで飲酒する際のこだわりについて熱く語った。前番組「ゴゴスマ」からの番組またぎで、MC石井亮次が「ここからはNスタです。井上さん、出水さん、よろしくお願いします」とあいさつすると、井上貴博アナが「こう涼しくなってきますと、おでんの季節で、そんな話題も入ってきていますけれども。おでん、好きなものとか」とネタ振りをした