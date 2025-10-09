＜ビュイックLPGA上海初日◇9日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞予選落ちなしの4日間大会。山下美夢有は初日からバーディ合戦についていった。6バーディ・1ボギーの「67」で回り、首位と3打差の5アンダー・10位タイ発進。まだ暑さの残る上海で笑顔を見せた。【写真】おかえりなさい！ 原英莉花が日本に帰ってきた！4番でボギーが先にくるも、ピンに絡めた7番パー3から連続バーディ。後半には4つのバーデ