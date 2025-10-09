「もうしんどい」。物価上昇を受けて、節約をしている家庭が7割を超えました。住友生命が公表した「わが家の台所事情アンケート」によりますと、物価上昇の影響を受け、節約している家庭は75.6％に上りました。節約の対象は「食費」が半数近くで、価格の高止まりが続くコメについては、約3割の家庭が「高すぎて購入を控えたときがあった」と回答しています。また、「適正なコメ価格」について5kgで3000円以下と答えた家庭が約8割と