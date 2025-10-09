ノーベル化学賞の受賞決定から一夜が明け、京都大学の北川進特別教授（74）がキャンパスに出勤。多くの大学関係者や学生らが拍手で出迎えた後、花束を贈られました。その後の会見で北川さんは、自らを“ただのおじさん”と称し、受賞決定の感想を「こんなこと言っていいのか分かりませんが、ノーベル賞をもらうっていうかそういう発表されるとですね、今までただのおじさんがですね、急に変わるんですよね、取り扱いが。プライベー