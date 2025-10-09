ダウンタウンらが出演する課金制独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」（ダウンタウンプラス）公式アカウントが9日、インスタグラムを更新。松本人志（62）の近影を投稿した。公式アカウントでは「10.24事前登録開始11.1配信開始#ダウンタウンプラス」と告知を行い、松本の横顔を投稿。白黒の近影が披露されている。この投稿にフォロワーからは「まっちゃん!ずっと待ってたよ」「みんなの松ちゃんおかえりなさい」「2人揃っ