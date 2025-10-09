◎「第１４回関西キッズドリーム大会（１０月５日・香芝ボーイズ専用Ｇ）◆小学生ジュニアの部▽予選リーグ堺中央ボーイズ９−３香芝・大和・奈良葛城合同ボーイズ堺中央が見事な逆転劇で決勝トーナメント行きを決めた。１点を追う３回。先頭の１番・塚中の左前打から１死二、三塁となり、４番・木寺主将の敵失を誘う三塁手強襲の打球で同点に追い付いた。続く木佐貫が、１死二、三塁から中前へ勝ち越しの適時打。「強い打球