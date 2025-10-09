大阪東ボーイズ（大阪北支部）が４日、大阪市内のホテルで「齋賀孝徳監督勇退を祝う会」を開催した。１９８３年から４２年間、同チームの指揮を執った氏のお別れ会にはＯＢやチーム関係者など約２６０人が参加した。会では監督１年目の選手だった元横浜の佐伯貴弘さんが「（中学時代に）側で支えてくれる人がいるありがたさをすごく感じました。プロ野球選手としての礎を作ってくれたのは、間違いなく齋賀監督です」などとあ