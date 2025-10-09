「２０２５世界少年野球大会」日本代表に関西ブロックから選出された４選手の解散式が４日、大阪市内で催され、日本少年野球連盟関係者やチームスタッフ、保護者らとともに大会を振り返り、思い出話に花を咲かせた。２年ぶりの世界制覇を果たした『ボーイズ侍』の関西メンバーが堂々凱旋（がいせん）した。８月に米・アラメダで開催された世界大会で２０２３年以来の優勝。石本（和歌山御坊）、加藤（大淀）、千田（東大阪河内