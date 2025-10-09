バレーボール男子の国際親善試合が７、８日に東京・有明アリーナで行われ、イタリア１部で欧州ＣＬ王者・ペルージャが日本の大同生命ＳＶリーグ王者のサントリーから２連勝した。連日超満員、計２万８０００人を超える観衆が集結し、大盛況で幕を閉じた。日本代表主将・石川祐希らスター集団のペルージャの大会限定ユニホームを手がけたのはデサント・ジャパン。担当者にそのこだわりを聞いた。ペルージャのイメージキャラクタ