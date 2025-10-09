山形県人事委員会は今年度の県職員の給与とボーナスについて、民間企業の水準に合わせて引き上げるよう勧告しました。給与の引き上げ額は平成以降で最大となっています。県人事委員会によりますと、ことし4月分の県職員の平均給与は月額37万1970円で、県内の100人以上の民間企業に比べて1万1859円低いということです。また、ボーナスは、去年8月からことし7月までの実績で比較した場合、県職員は4.6か月分で、民間企業