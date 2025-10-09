「第２５回ボーイズリーグ鶴岡一人記念大会」関西選抜チームの解団式式が４日、大阪市内で開催された。優勝した関西女子に中学生、小学生選抜の選手が集まり、日本少年野球連盟関係者やチームスタッフ、保護者らとともに大会を振り返り、思い出話に花を咲かせた。グラウンドの真剣な表情は、この日ばかりはなかった。選手だけでなく、監督も連盟関係者も柔和な表情で声をかけ合い、笑顔、笑顔、笑顔。リラックスモード全開の慰