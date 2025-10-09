障害のある子どもたちに生の音楽に触れてもらおうと、高知市の特別支援学校でプロのミュージシャンによるコンサートが行われました。10月9日、高知市の高知特別支援学校で開かれた「ふれあいコンサート2025」は、大手生命保険会社･明治安田がこどもの健全育成などを目的に取り組む「未来世代応援活動」の一環です。コンサートではこの活動に初回から参加している歌手の鳥塚しげきさんが民謡やアニメの主題