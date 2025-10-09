ドル円一時１５３．２２レベル、ユーロドルは１．１６０７レベル、ドル買い継続＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル買いが優勢。ドル円は一時153.22レベルと、２月１３日以来の高値水準となった。ユーロドルは1.1607レベル、ポンドドルは1.3350レベルなどのに本日の安値を広げている。米１０年債利回りは４．１３％付近に上昇。ドル指数は前日比プラスに転じている。 USD/JPY153.07EUR/USD1.1612GBP/