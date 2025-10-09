阪神は９日、佐藤輝ら主力５選手の宮崎入りを取りやめることを決めた。藤川監督は「天気とうまく付き合えるようにチームを運営、動かしていければというところにさしかかりました」と説明した。大山、近本、中野、佐藤輝、森下の５選手は当初、１１、１２日の「みやざきフェニックス・リーグ」に出場を予定していた。１０日に宮崎入りする予定だったが、台風２３号（ナクリー）接近などによる天候不良が見込まれるため、予定を