¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖTRF¡×¤ÎDJKOO¡Ê64¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¤³¤Í¤¯¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å2¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«¿È¤Î²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£19ºÐ¤Ç¸«½¬¤¤¤«¤éDJ¤ò»Ï¤á¡¢º£Ç¯DJ¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÌÚÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥«¥Ú¥é¥°¥ë¡¼¥×¡ÖRAGFAIR¡×¤ÎÅÚ²°Îé±û¤«¤é¡Ö45Ç¯Á°¤ÎDJÊ¸²½¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤Àº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©Åö»þ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¼«¿È¤Î¡È¸«½¬¤¤²¼ÀÑ¤ß»þÂå¡É¤Î¥¨¥Ô