ハローキティと登場した山梨学院大陸上競技部の平八重充希副主将＝9日午後、甲府市大学駅伝の強豪で知られる山梨学院大（甲府市）の陸上競技部と、人気キャラクター「ハローキティ」などを手がけるサンリオがスポンサーシップ契約を結び9日、大学で記者会見を開いた。胸にキティのロゴを入れた新ユニホームもお披露目された。サンリオの担当者は、創業者の辻信太郎名誉会長が山梨県出身で、社の「寄り添う」というコンセプトが